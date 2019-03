Talaván quiere rehabilitar la ermita en la que se encuentran los 'ángeles malos' Grieta en el exterior de la ermita. / Salvador guinea La nueva asociación Historia Viva afirma que ya hay dinero para ello en la primera jornada dedicada a las imágenes SERGIO LORENZO Cáceres Domingo, 24 marzo 2019, 09:28

«Está el proyecto para rehabilitar la ermita donde se encuentran los 'ángeles malos'. Está el dinero. Está redactada la licitación de la obra...», afirmaba ilusionada Rosa María Rodríguez Maestre, presidenta de la asociación 'Talaván, Historia Viva', a un público que llenaba la Casa de Cultura de Talaván para celebrar su Primer Día de los Ángeles Malos, una fiesta que esperan seguir celebrando anualmente en torno al 15 de marzo, ya que el 15 de marzo de 1628 es la fecha que aparece en la inscripción en latín que están bajo los veinte seres alados con dientes de piraña y un raro capirote. Esta primera edición se celebró el pasado 16 de marzo, centrándose en una conferencia del investigador y escritor Gabriel Cusac para quien las figuras no representan diablos, sino réprobos, condenados al infierno. Luego se ofreció un concierto por un cuarteto de saxofones del Conservatorio de Cáceres, y se terminó con una chocolatada con bizcochos con las figuras de los ángeles de Talaván.

Daños visibles en dos de los veinte ángeles malos en sólo siete años.

Quien organizó la celebración fue 'Talaván, Historia Viva', una asociación que nació con fuerza en noviembre del año pasado, y que ya tiene más de 100 socios.

Se han propuesto preservar su rico patrimonio, y su primera misión es garantizar que se rehabilite la ermita en ruinas del Santo Cristo, en donde se encuentran los famosos 'ángeles malos', que tanto gustan a Iker Jiménez y a sus colaboradores de Cuarto Milenio.

«Son únicos en el mundo»

Quien dio a conocer a la opinión pública la existencia de estas llamativas figuras, así como la del hombre gato fue el Diario HOY en el año 2012, comenzando entonces a surgir expertos que pedían que se protegiera este sitio, que en el año 2013 ya se incluyó en la lista roja de patrimonio en peligro de Hispania Nostra, ante su mal estado.

Uno de esos expertos es Gabriel Cusac, que en su conferencia insistió en luchar por preservar estos esgrafiados de los 'ángeles malos' de Talaván, «algo que es único, que no hay en otro sitio del mundo». Él ha luchado durante varios años por proteger estos insólitos esgrafiados, asegurando que se vio inútil ante los políticos. «Llas autoridades extremeñas me trataron con toda la indecencia posible, me humillaron. Me humillaron a mí y a Talaván».

El alcalde de Talaván interviniendo tras la conferencia de Gabriel Cusac. / Salvador Guinea

En el turno de intervenciones la historiadora Rosa Delgado y el profesor de Historia del Arte José Julio García Arraz, destacaron la singularidad y el valor de los 'ángeles malos' y su ermita, que en el siglo XIX fue utilizada como comenterio, pasando a su abandono en el año 1928, al construirse un cementerio nuevo. También intervino el alcalde Francisco Miguel del Barco, que aseguró que ya faltaba poco para que empezaran las obras, siendo lo principal el tapar con una estructura la zona sin techo en donde están los medallones con los esgrafiados del hombre gato y una mujer con toca.

Vecinos de Talaván esperan que se encuentren restos interesantes con las obras, ya que cuando se limpia algo el lugar, suele aparece algo, como una lápida de pizarra con la fecha capicúa 1881 o la mujer.

Panes y dulces de los ángeles malos. / Salvador Guinea

«Ojala me equivoque y comiencen las obras, pero soy pesimista con los políticos», insistía Cusac, que recalcó que la ermita está muy mal y necesita una rápida actuación. «Hay 20 ángeles malos, pero había uno más que ya ha desaparecido». El Diario HOY ha comprobado el estado de los ángeles, comparando las fotos que hizo en el año 2012 con las de hace una semana, y se ve que varios ángeles están peor, perdiendo elementos del esgrafiado.

En Talavan muchos creen que para el segundo Día de los Ángeles Malos, el año que viene, las obras de la ermita estarán avanzadas si no acabadas; mientras unos pocos piensan que no se hará nada, que todo son promesas de políticos. El tiempo dirá quien tenía razón.