El subinspector jefe de la Policía Local se defiende de las críticas Carlos Marcos en su comparencia del miércoles. :: MAM Carlos Marcos sale al paso de las «acusaciones e imputaciones falsas» que le han hecho MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 17 enero 2019, 08:38

El subinspector jefe de la Policía Local, Carlos Marcos, ofreció el miércoles una rueda de prensa inédita desde que ocupa ese cargo, al dedicarse a responder a las «graves acusaciones e imputaciones falsas» que le han hecho, cuando en sus comparecencias siempre se ha limitado a explicar equipamientos o actuaciones propias del servicio.

»No he entrado nunca al trapo de las continuas provocaciones que por parte de un número muy reducido de policías me lanzan. Pero llega un momento en el que ya no tienes más remedio que explicar tu posición, porque si sigo manteniendo silencio parece que callo porque otorgo y nada más lejos de la realidad», dijo al iniciar su intervención.

A partir de ahí se dirigió a los agentes que han redactado el comunicado crítico que parte de la plantilla policial hizo público la pasada semana, «y a quienes no les importa nada la situación de la Policía, sus problemas o sus reivindicaciones. Solo tienen una fijación: el jefe de la Policía de Navalmoral».

Marcos explicó después que esas personas se han servido de una reunión en la que solo se habló de temas concretos, como «horas, cuadrantes y refuerzos -y en la que se quedó claro que no se hablaría de problemas personales- para realizar de nuevo acusaciones sin argumentos, sin datos, difamar y mentir».

Según aseguró, varios de los asistentes a esa reunión, celebrada el día 9, le han manifestado que el comunicado no se ajusta para nada a lo que allí ocurrió.

«Asistieron 13 agentes, 7 votaron a favor del sacar el comunicado y 5 en contra, a los que sumarían cinco más que no pudieron ir pero que dijeron estar de acuerdo con lo que se votara. Hablan en nombre de la plantilla, cuando parte de ésta fue ignorada y excluida conscientemente y en un número importante. Porque una parte considerable de esa plantilla de la que hablan muestra su desacuerdo con el manifiesto, porque tienen claro, como así se decidió, que la reivindicación que se tenía que hacer no era contra personas. Es por unas causas y unos motivos que nos deben unir. No dividir».

En otro momento detalló algunas de las actuaciones personales de los firmantes del escrito, como darse de baja cuando se deniegan días de permiso, pedir días a los que no se pueden negar legalmente sabiendo que no habrá gente para prestar servicio, bajas de varios meses porque se deniegan comisiones de servicio en otras poblaciones o «traicionar los principios por los que hace unos meses luchaban».

También desveló la existencia de informes de la jefatura proponiendo la apertura de expediente por razones tan «lamentables y poco profesionales como deteriorar mobiliario, destruir o deteriorar documentos oficiales, desobedecer órdenes, abandonar o ausentarse del trabajo sin justificación o difamar, ofender, insultar, humillar y amenazar a compañeros. Y otras lindezas que tanto nos avergüenzan a los miembros de este cuerpo, la casi totalidad».

Muy buenos profesionales

Antes de terminar Carlos Marcos se dirigió a los vecinos para decirles que esta situación también les afecta, «porque son los que nos pagan y nos dotan de medios y son los que nos deben exigir que cumplamos con nuestro trabajo con profesionalidad y competencia, como hace la mayoría. También son quienes deben exigir a quien se encuentre en cada momento gestionando el Ayuntamiento que actúe y tome las medidas pertinentes si no procedemos correctamente».

Por último, pidió a la opinión pública que no meta a todos los agentes en el mismo saco, «porque aquí hay muy buenos profesionales, gente que le gusta su trabajo y quiere desarrollarlo. Y son la gran mayoría, a quienes vemos a diario, en la calle, dando la cara cuando hace falta y no huyendo con bajas inesperadas por rabietas o con permisos difícilmente justificables, más pendientes de dividir que de sumar».