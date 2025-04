La Subdelegación del Gobierno decidirá si sanciona a la plataforma No al Muro por invadir las vías

«Solo una decisión política o jurídica nos va a hacer desistir de este tipo de acciones más directas».

Con esa rotundidad responde José María ... González Mazón, portavoz de la plataforma No al Muro, de Navalmoral de la Mata, a la pregunta de HOY sobre si la intención del colectivo es repetir lo que hicieron por primera vez en la noche del jueves en cuatro años de existencia: ocupar las vías del ferrocarril impidiendo durante media hora la salida de un convoy que se dirigía a Cáceres.

«Claro que lo vamos a seguir haciendo todas las semanas. La situación de la obra del tren en superficie en la parte urbana nos obliga a ello, puesto que es el comienzo de la destrucción de la trama de la ciudad. Pero siempre de manera pacífica», insiste.

Asimismo explica que la acción del jueves no era una «concentración más».

«Se trataba de la nueva campaña de la plataforma, '¡Es ahora o nunca!', donde teníamos claro lo que nos demanda la gente. Parar la obra, parar el tren. Antes se dejó un micro abierto para ello, pues bien sabíamos que nuestra intención era sentarnos en las vías con el máximo de gente posible».

En ese sentido se muestran satisfechos porque esta concentración «sí va a ser escuchada» y creen que va a servir para demostrar que «se puede»

«Primero agradecer su presencia a todas las personas que no quieren vivir como ratas, que se niegan a aceptar que ya está todo hecho, que ya no se puede luchar más. Había 1.200 personas en la plaza de la estación para reclamar que Navalmoral no se divide, que juntos vamos a conseguir lo que llevamos reclamando más de 40 años: un tren rápido que, además, supere la valla que llevamos soportando demasiado tiempo. Y después más de 700 personas en la estación que impidieron que el tren de las 20.37 horas saliera durante media hora. La ciudadanía vuelve a decir alto y claro que ya hemos echado a los que no nos representan»

A juicio de González Mazón, en la plaza el clamor fue «enorme y entusiasta. Cantamos la canción de 'No al muro', la gente se expresó libremente reclamando sensatez política a todos los niveles de Gobierno y gritando alto y claro que no vamos a consentir que Navalmoral se amuralle. Tanto el Ministerio de Transportes en funciones, que promueve la movilidad universal y la Agenda Urbana, como su brazo técnico ADIF, deben conocer que no vamos a aguantar más burla. Ni siquiera las que afirman, con toda desfachatez, que soterrar en Navalmoral es impedir que llegue el tren a Extremadura».

El portavoz de la plataforma reconoce que cuando decidieron ocupar las vías eran plenamente conscientes del riesgo que asumían, «pero aún así no nos quedaba otra que llamar la atención de manera rotunda. Se trataba de hacer una acción pacífica y asumíamos cualquier repercusión. Después, atendiendo al requerimiento de la teniente de la Guardia Civil, aceptamos no prolongar mucho más la detención del tren, fundamentalmente en atención a los viajeros. Éstos y el propio maquinista nos aplaudieron por ello», afirma.

Sobre esa última cuestión, y la posibilidad de denunciar a los convocantes de la concentración por alteración del orden público, la Guardia Civil ha dado cuenta de lo sucedido a la Subdelegación del Gobierno, que será quien tome la decisión.

Desde Renfe, propietario de los trenes no habrá denuncia. Si alguien lo hace será Adif como propietario de las vías.

Por el cauce que deben ir

Sobre la acción realizada el jueves por No al Muro, el alcalde, Enrique Hueso, se limitó a decir que ellos, el Ayuntamiento, van «por el cauce que deben ir». Esto es, el político y el institucional, como demuestra –asegura– la petición que ya han hecho para que se paralicen las obras en el casco urbano. Lo hicieron en un escrito dirigido a la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica alegando que la declaración de impacto ambiental en la que se basa el proyecto está caducada.

«Una de las primeras cosas que nos interesamos cuando entramos en el gobierno municipal fue saber cómo estaba la situación de la obra del tren. Y en la oficina técnica nos dan un informe negativo. La Declaración de Impacto Ambiental data de finales del 2007. Y hasta el 2018 no se convoca el concurso para la redacción del proyecto, que fue elaborado en 2020. Y ese mismo año el Ayuntamiento emite un informe en base a la DIA del 2007 y dice que no se ajusta al estudio», manifestó entonces.

Por ello piden que se modifique o se elabore una nueva, «porque no es razonable realizar una obra de esta envergadura con una declaración de impacto caducada desde hace años». Además, el regidor se reserva el derecho de acudir a la vía contenciosa en caso de no ser atendidos, además de no entender el silencio de las anteriores administraciones local y regional. Hasta el momento no han tenido respuesta.