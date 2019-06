La sociedad de pescadores de Trujillo hará actividades diferentes en verano Los pescadores trujillanos contarán este verano con diferentes alternativas. :: hoy Se tratan de una jornada de pesca y medio ambiente, la fiesta de la tenca y una excursión JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 10 junio 2019, 08:09

La sociedad de Pescadores Alta Extremadura ha diseñado propuestas novedosas en la ciudad para los meses de junio, julio y agosto y que deben servir como alternativa a la tradicional actividad de la pesca.

La primera se llevará a cabo el 23 de junio. Se trata de la 'I jornada de pesca y medio ambiente', con la impartición de tres charlas. En una de ellas se hablará de ecología fluvial en relación a las problemas de los peces. Será impartida por Francisco Roldán, perteneciente a la Escuela Regional de Pesca. La siguiente ponencia versará sobre la tenca en Extremadura, tanto su historia, como su futuro, a cargo de Helena Martín, de la piscifactoría Tencaxtrem, que es la que suministra de peces a la sociedad trujillana.

Por último, se tiene previsto tratar el 'carpfishing', una modalidad de pesca deportiva sin muerte, consistente en coger grandes carpas y después devolverlas al agua. Esta charla estará dirigida por el propio presidente de la sociedad trujillana, Ismael Fuentes, ingeniero forestal y con amplia experiencia en este mundo fuera de España.

La jornada se celebrará en los bajos del Ayuntamiento, de 17.30 a 20.30 horas. Estará abierta a todo el público, socios y no socios. Al finalizar, además, «habrá 'un picoteo' para los asistentes», añade el máximo dirigente. Espera que en tenga una buena aceptación.

Otra de las propuestas es la celebración de una fiesta de la tenca, ya que tiene una gran tradición en la ciudad. Se llevará a cabo el 14 de julio, en el parque de San Lázaro. La idea es mezclar la actividad de la pesca, con una jornada lúdico-gastronómica. Fuentes señala que habrá unas 500 ejemplares para su degustación. A partir de ahí, se creará un ambiente lúdico, en el que no faltará la música. La actividad estará abierta al público. «Es una propuesta diferente que creo que puede resultar bien», apunta el presidente. La intención es que se pueda repetir al año que viene y hacerlo, incluso, más grande.

Ya, en agosto, se ha programado una excursión para el 4, a la piscifactoría regional del Villafranco del Guadiana. Será solo para socios. Junto a estas actividades, no faltarán este verano los tradicionales concursos tanto para adultos como para el público infantil, así como la maratón de pesca. También está prevista la II convivencia.

El presidente apunta que, con estas propuestas, se quiere llegar a todos los aficionados con diferentes gustos. Matiza, además, que la temporada no se ha iniciado bien, porque las charcas tienen poca agua. Este hecho hace que no se pueda soltar el número deseado de tencas, porque si no, se mueren. «Es mejor ir poco a poco». Recientemente se han soltado 1.000 ejemplares entre la charca de Nápoles y San Lázaro.