El socialista Julio César Herrero, de nuevo alcalde

Lunes, 19 de junio 2023, 09:12 Comenta Compartir

J. R. NEGRO GALÁN. El socialista Julio César Herrero Campo fue reelegido alcalde de la localidad. Estará al frente del consistorio moralejano otros cuatro años y con los mismos concejales que en el anterior mandato, al haber obtenido de nuevo diez de los trece que componen la Corporación municipal, mientras que el otro partido con representación (PP) logró tres. «Sigo sintiendo el mismo orgullo y la misma ilusión que cuando asumí este cargo por primera vez en 2015, aunque la experiencia que me ha otorgado este periodo me ayudará a vivirlo de forma diferente, disfrutando cada momento, en el desarrollo de cada proyecto y en el encuentro con cada uno de vosotros. Por último desde el agradecimiento de saber, que en este camino, no estoy sólo. Durante los años pasados he sentido vuestra cercanía, apoyo y cariño en momentos muy duros para todos. Y así quiero que siga siendo, trabajando de la mano por el bienestar desde nuestro pueblo».