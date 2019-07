Siete policías trujillanos reclaman 3.000 euros a Plasencia por trabajar en la feria de 2018 Agentes en la Plaza Mayor de Plasencia en la feria de 2018. / HOY Tras un año de espera, han decidido ponerlo en conocimiento de sindicatos y asociaciones Viernes, 12 julio 2019, 09:17

Siete agentes locales se han cansado de esperar y tienen la intención de tirar de la asesoría jurídica de los sindicatos. Se debe al dinero que debe el Ayuntamiento de Plasencia a estos policías trujillanos por los servicios que llevaron a cabo durante la feria de 2018 en la capital del Jerte. En total, realizaron 118 horas. 31 fue el policía trujillano que más trabajó y 9, el que menos. Esa labor asciende a 3.000 euros.

Así lo ha hecho público el oficial jefe de la Policía de Trujillo, José Antonio Bermejo, ante la demora de ese pago. Recuerda que el Ayuntamiento de Plasencia se puso en contacto con el Consistorio trujillano para solicitar agentes para apoyar a la feria de junio de 2018 ante la falta de personal. Al final, de forma voluntaria, acudieron a esta llamada siete agentes, prestando servicios principalmente de tarde y de noche, explica. Pasado más de un año, ese apoyo no se ha pagado.

Bermejo apunta que ya se ha requerido la cuantía adeudada por escrito. Sin embargo, no han tenido éxito. La primera vez fue el 2 de agosto de 2018. En una de la reclamaciones, se dijo de forma verbal que había unos problemas con Intervención. Ante este hecho, se quiso dar cierto margen de tiempo, añade al respecto. Visto que el dinero no llegaba, la última vez que se ha solicitado la cuantía ha sido el 5 de junio. En este caso, la petición se hizo directamente al alcalde placentino, sin tener respuesta.

Fuentes municipales placentinas matizan que están trabajando para darle solución

Tras más de un año de espera, Bermejo sostiene que los agentes afectados han decidido poner en conocimiento esta situación tanto a sindicatos, como a asociaciones vinculadas con los policías, con el fin de que tomen cartas en el asunto. El objetivo es que se inicie un procedimiento de cobro, remarca.

Desde el Ayuntamiento de Plasencia, se insiste en que el problema surge porque no se siguieron los trámites o procedimientos administrativos correctos para poder contar con esos refuerzos, ya que hay que hacer un proceso estricto. Por ello, no se ha podido abonar las cantidades a los agentes afectados. Matizan que los servicios jurídicos están trabajando para dar solución a esta circunstancia. Aunque fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento placentino abonará ese dinero, no determinan cuándo se podrá llevar a cabo.

Trujillo no es la única población afectada. Como ya publicó HOY hace unos días, el Ayuntamiento de Coria también ha reclamado de forma oficial a Plasencia 5.000 euros por el trabajo de sus agentes en la feria de 2018. Según datos facilitados por el intendente placentino, durante esos días festivos participaron más de 30 agentes procedentes de seis municipios.