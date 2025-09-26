HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Danzantes de Jarandilla, una de las formaciones asistentes. A. J.
ALDEANUEVA DE LA VERA

Siete grupos asistirán a la III Concentración de Danzantes en Aldeanueva de la Vera

Eloy García

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Siete grupos de otras tantas poblaciones de la región tomarán parte en la tercera edición de la Concentración de Danzantes Norte de Extremadura, que acogerá Aldeanueva de la Vera la próxima semana.

El objetivo, según explican desde el Ayuntamiento pencón y la Asociación de Danzantes y Tamborilero Norte de Extremadura, es que cada uno de ellos muestre la riqueza y tradición «de estas danzas ancestrales», apoyando y poniendo en valor «una de las expresiones culturales más singulares de la comarca».

Y es que la mayor parte de los asistentes proviene de municipios de la misma comarca. Estos son Jaraíz, Cuacos de Yuste, Collado y Jarandilla, además de los propios anfitriones, Aldeanueva, a quienes se unen los de Majadas de Tiétar y la Escuela Municipal de Paleo de Caminomorisco.

Las actividades comenzarán a las seis de la tarde en la plaza San Antón.

