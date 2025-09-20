Sexta edición de la Concentración Motera

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Este fin de semana se desarrollará la VI Concentración Motera. Hoy habrá una exposición de motos y coches, con refrescos y pinchos, así como música con DJ y bonocopas. Y mañana se dará la salida a la ruta con parada para refrescos y pinchos en Casa de Millán y visita al museo de motos DesguacEx.