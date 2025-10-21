El SES renueva los equipos de radiología en Navas del Madroño

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido un total de 141.604 euros en la adquisición e instalación de una nueva sala de radiografía digital en el centro de salud de Navas del Madroño. Con este nuevo equipamiento, se sustituyen los equipos convencionales anteriores que llevaban más de 20 años en funcionamiento. La inversión beneficia directamente a los más de 6.200 pacientes de Navas del Madroño, Garrovillas de Alconétar y Brozas, que viven a una distancia aproximada de entre 36 y 44 kilómetros de los hospitales de Cáceres.