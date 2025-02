Cita previa para denunciar un delito en la Guardia Civil Navalmoral de la Mata participa en un proyecto piloto en el que se puede reservar hora para presentar denuncias no urgentes, entre otros trámites

La Guardia Civil ha implantando el servicio de cita previa en el puesto principal de Navalmoral de la Mata. Se trata de un sistema piloto que este Cuerpo de Seguridad del Estado ha ampliado hasta 261 puestos, entre los que se incluye el de la localidad cacereña, según informa la Comandancia de Cáceres.

En octubre del pasado año se implantó la experiencia piloto del servicio de cita previa para interponer una denuncia penal o administrativa o realizar cualquier trámite no urgente en seis puestos de las Comandancias de Madrid, Alicante y Almería.

La experiencia piloto se amplió en marzo de este año a puestos principales de las citadas comandancias y algunos puestos ordinarios, alcanzando un total de 54 Puestos de la Guardia Civil. Tras los buenos resultados obtenidos, la Guardia Civil amplía dicho servicio hasta alcanzar un total de 261 puestos en 43 provincias.

El sistema será establecido en todo el territorio nacional, permitiendo reservar desde la web oficial http://www.guardiacivil.es un turno de atención personal en las oficinas de la localidad, bien para presentar denuncias o para la realización de cualquier otro trámite no urgente de los que se pueden realizar en un puesto.

Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como serían: delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad no emancipado o persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.

Complementado con la presentación de la denuncia electrónica a través de la web oficial, el servicio de cita previa ayudará a agilizar los trámites y el tiempo empleado en la ratificación de las mismas en las oficinas de atención al ciudadano, destaca la Guardia Civil.

Este proyecto se une a dos «modernos« sistemas puestos en marcha por la Guardia Civil para facilitar la atención ciudadana: la mencionada denuncia electrónica, y la cita previa de las Intervenciones de Armas y Explosivos.