80 senderistas en la ruta astronómica en Moraleja
Martes, 26 de agosto 2025, 07:48
J. R. N. G. La octava edición de la ruta senderista y de observación astronómica 'Estrellas del Chorrerón' realizada por el paraje Starlight de Extremadura en Moraleja congregó a 80 personas. Dicha actividad, que se hace en colaboración con el programa de Ciudades Saludables y Sostenibles para fomentar la actividad física, empezó en el parque fluvial Feliciano Vegas y los asistentes estuvieron acompañados de una guía certificada para la observación del cielo estrellado.
