El seminario del Paisaje retomará su actividad presencial en marzo para dar a conocer nuevos trabajos

El seminario permanente del Paisaje y el Territorio, promovido por la Fundación Xavier de Salas y Adenex, se puso en marcha en 2009. Durante este tiempo, la agrupación ha intentado favorecer la concienciación en la defensa del entorno, así como la participación ciudadana, con muy diversas propuestas. Ya, tras un parón, en noviembre de 2019, la formación retomó la actividad para hablar de proyectos pendientes. Sin embargo, la pandemia ha provocado que estas citas presenciales no tuvieran una continuidad y se volvieran, de nuevo, a aplazar.

Ahora, sus responsables quieren recuperar estos encuentros en el Convento de La Coria. La intención es que el próximo se lleve a cabo durante un fin de semana del mes de marzo. Así lo destaca uno de sus principales responsables, José María González, tras las conversaciones mantenidas con otro de los promotores, Jaime de Salas.

González recuerda que este tipo de seminarios congrega a expertos y profesionales de diferentes materias para tratar diversos aspectos del entorno. En esta ocasión, uno de los objetivos es dar a conocer proyectos que se realizan en otras poblaciones, «siendo coherentes con el territorio». Concretamente se refiere a los trabajos de participación social y ordenación urbana que se están llevando a cabo en Casar de Cáceres y en Miajadas, con nuevos equipos de profesionales dedicados a lo urbano y a lo rural. Este encuentro también servirá para hacer un análisis de la situación, así como hablar de jardines y del arbolado.

Trujillo era pionera

Asimismo, se animará a un grupo de personas a que continúen con el trabajo ya realizado. «La participación ciudadana es clave para que los pueblos no pierdan habitantes», añade al respecto.

Este responsable apunta que la ciudad trujillana fue pionera en estos trabajos y proyectos. Sin embargo, lamenta hayan quedado paralizados y «olvidados en un cajón». Algunas de esas iniciativas fueron novedosas en su momento, insiste. Se refiere principalmente al Plan General Municipal, en el que se integró un estudio del Paisaje, así como el plan director de la muralla elaborado hace ya unos años. También hace mención a la figura de protección 'corredor ecocultural' destinada para el berrocal. «Se ha ocultado el esfuerzo que se hizo entonces, con una gran participación», añade.

Aunque este seminario no haya tenido encuentros presenciales durante la pandemia, sus responsables no han perdido el contacto para llevar a cabo una serie de gestiones. José María González explica que han estado centradas en el seguimiento y la presentación de alegaciones a dos nuevas plantas solares que estaban proyectadas en el término municipal de Trujillo. Esos alegatos iban encaminados a evitar el impacto que podrían suponer esta instalación. Al final, no se ejecutarán, según González.

También se ha hecho un seguimiento del Plan General Municipal, solicitando información. No obstante, ya se ha resuelto el contrato de tramitación de este documento, según se aprobó en pleno a finales de año.