La Semana Cultural de Aldeanueva del Camino recupera el diario 'El Agricultor', de 1908 El programa de la edición XL+III incluye más de una treintena de actividades entre mañana y el sábado de la próxima semana

Aldeanueva del Camino iniciará mañana su particular Semana Cultural, que debe ser de las más veteranas y extensas de Extremadura por el número de actividades que ofrece, casi medio centenar, de lo más variadas.

Las primeras citas serán deportivas, por la tarde, en el polideportivo, la piscina y el pabellón, para dar paso a las 21.30 horas a la inauguración de la XL+III Semana Cultural en el Jardín Masides, con la presencia del director general de Turismo, Óscar Mateos, y la diputada provincial de Políticas Sociales, Shelia Martín. También estarán el alcalde y concejales, colaboradores, empresarios, vecinos y la cronista oficial, Pilar Rubio.

En ese acto se presentará el primer número del periódico local recuperado 'El Agricultor', que rememora el que se fundó en el municipio hace más de un siglo, en 1908, dedicado a temas de todo el valle del Ambroz.

La primera jornada se cerrará con la representación de la obra de teatro 'De amor y otros demonios', de Concha Guerrero, a cargo del grupo local.

Ya el sábado se sucederá una marcha senderista a primera hora al Árbol Solitario en el collado de Enmedio, un Grand Prix infantil en el parque municipal, comida de hermandad en el salón multiusos, nuevas citas deportivas y la fiesta temática 'La Cenicienta, un cuento universal' con juegos, concursos, disfraces y música de DJs locales.

Para el domingo habrá proyección y exposición de fotografías de la peña El Nuevo Revolcón en el centro social, más deportes y la actuación de Chloé Bird en la plaza del Mercado.

La programación seguirá hasta el sábado 16 con otro buen número de iniciativas, como una 'Bici Party' para niños y niñas, la presentación de los libros 'Lusitania en el horizonte' y 'Qué verde es mi valle', una ruta ornitológica, un taller infantil de astronomía, una noche de poesía a cago de poetas locales, una pasarela de modas, degustación de tapas típicas, un mercadillo artesanal o el Día Solidario, para terminar con un concierto de Mansaborá Folk.