HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente en Aldeanueva durante una anterior Semana Cultural. HOY

La Semana Cultural de Aldeanueva del Camino recupera el diario 'El Agricultor', de 1908

El programa de la edición XL+III incluye más de una treintena de actividades entre mañana y el sábado de la próxima semana

Miguel Ángel Marcos

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:39

Aldeanueva del Camino iniciará mañana su particular Semana Cultural, que debe ser de las más veteranas y extensas de Extremadura por el número de actividades que ofrece, casi medio centenar, de lo más variadas.

Las primeras citas serán deportivas, por la tarde, en el polideportivo, la piscina y el pabellón, para dar paso a las 21.30 horas a la inauguración de la XL+III Semana Cultural en el Jardín Masides, con la presencia del director general de Turismo, Óscar Mateos, y la diputada provincial de Políticas Sociales, Shelia Martín. También estarán el alcalde y concejales, colaboradores, empresarios, vecinos y la cronista oficial, Pilar Rubio.

En ese acto se presentará el primer número del periódico local recuperado 'El Agricultor', que rememora el que se fundó en el municipio hace más de un siglo, en 1908, dedicado a temas de todo el valle del Ambroz.

La primera jornada se cerrará con la representación de la obra de teatro 'De amor y otros demonios', de Concha Guerrero, a cargo del grupo local.

Ya el sábado se sucederá una marcha senderista a primera hora al Árbol Solitario en el collado de Enmedio, un Grand Prix infantil en el parque municipal, comida de hermandad en el salón multiusos, nuevas citas deportivas y la fiesta temática 'La Cenicienta, un cuento universal' con juegos, concursos, disfraces y música de DJs locales.

Para el domingo habrá proyección y exposición de fotografías de la peña El Nuevo Revolcón en el centro social, más deportes y la actuación de Chloé Bird en la plaza del Mercado.

La programación seguirá hasta el sábado 16 con otro buen número de iniciativas, como una 'Bici Party' para niños y niñas, la presentación de los libros 'Lusitania en el horizonte' y 'Qué verde es mi valle', una ruta ornitológica, un taller infantil de astronomía, una noche de poesía a cago de poetas locales, una pasarela de modas, degustación de tapas típicas, un mercadillo artesanal o el Día Solidario, para terminar con un concierto de Mansaborá Folk.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres
  9. 9 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  10. 10 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Semana Cultural de Aldeanueva del Camino recupera el diario 'El Agricultor', de 1908

La Semana Cultural de Aldeanueva del Camino recupera el diario &#039;El Agricultor&#039;, de 1908