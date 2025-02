La secretaria general de Agricultura, María Curiel, en la lista del PSOE de Trujillo para las municipales

Javier Sánchez Pablos Jueves, 13 de abril 2023, 15:57 Comenta Compartir

El Partido Socialista de Trujillo ya tiene diseñada su candidatura para las elecciones municipales del 28 de mayo y que, de nuevo, estará encabezada por el actual alcalde, José Antonio Redondo. «Es una lista con previsión de futuro y con personas con experiencia para que, el día de mañana, demos un paso atrás», sostuvo ayer, tras dar a conocer las 16 personas que forman parte de esta candidatura.

Una de las principales novedades es la inclusión, de nuevo, de María Curiel, actual secretaria de general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural Población y Territorio. Esta licenciada en Veterinaria, además, ha desempeñado otras responsabilidades en el Ejecutivo regional, dentro de la Consejería de Agricultura. También ha sido concejala en otras legislaturas, tanto en gobierno, como en oposición. Según Redondo, Curiel «es una persona con un gran futuro político». Considera que, si un vecino de Trujillo está desempeñando tareas en otras administraciones, «tiene que tener un pie donde esté y otro siempre en Trujillo». En esta ocasión, Curiel irá de número 4.

El candidato socialista, además, se ha rodeado de la base del actual equipo de Gobierno. De este modo, como número 2, está la edil Manuela Ortega y de 3, su compañero Enrique Borrega. Igualmente, los concejales Javier Salor y Gabriela Carvajal están en los puestos 6 y 7 respectivamente. Este último marca la mayoría absoluta en el Ayuntamiento trujillano y son los actuales concejales que tiene el PSOE. Otra de las novedades está en el puesto 5, que se sitúa María José Bernal y que, salvo sorpresa, entraría como concejala.

Además, en el 8, está Ainhoa Oliver y en el 9, Ana Redondo, seguido del benjamín de la candidatura, Javier Redondo, en el puesto 10. A partir de este número, se han situado afiliados históricos del PSOE de Trujillo, como José Alfonso Poveda (11), Francisca Galán (12), Matías Avís (13), Visitación Rojo (14), José Retamosa (15) y Antonia de Miguel (16). Las dos principales ausencias son los actuales ediles Raúl Gómez y Marisa Fernández.

Con esta candidatura, José Antonio Redondo detalla que, quizá, ya es el momento de que Trujillo pueda tener una proyección en las instituciones. De este modo, puede haber algún diputado provincial, sin querer avanzar ningún nombre. Lo que tiene claro es que él seguirá ligado a la ciudad trujillana. «Mi compromiso es Trujillo»

Insiste en que el PSOE se presenta a las elecciones municipales para ganar con mayoría absoluta. Si se dan otras circunstancias, «a lo mejor no soy el más indicado para gobernar y daría paso a otro. No lo tengo planteado porque el objetivo del PSOE es ganar las elecciones y gobernar». Matiza que eso no quiere decir que no tienda la mano a la oposición.

