Saucedilla cede 20 hectáreas para un centro de alto rendimiento de fútbol Parte de los promotores de la iniciativa en la presentación del proyecto en Plasencia. :: HOY El Ayuntamiento firma un convenio con la Fundación Willow para desarrollar un proyecto que podría generar 250 empleos ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 19 octubre 2019, 09:13

El convenio se negoció durante la pasada legislatura pero no ha sido hasta hace unos días cuando se ha firmado entre el Ayuntamiento de Saucedilla, una localidad de 858 habitantes del Campo Arañuelo, y la Fundación Willow, «entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro constituida el 20 de diciembre de 2018», según se señala en el citado convenio.

Este acuerdo pone en marcha la tramitación para construir en el municipio cacereño un parque tecnológico de fútbol, con maquinaria innovadora destinada al entrenamiento y perfeccionamiento de este deporte a través de una especie de simulador o entorno computerizado denominado 'itompy goal'.

El primer paso para comenzar a hacer realidad este proyecto ha sido la firma de un convenio por el que el Ayuntamiento de Saucedilla le concede una subvención a la citada fundación por importe de 351.500 euros de recursos propios, además de la cesión gratuita del uso de 20 hectáreas de regadío en las que hoy hay huertos que explotan vecinos del pueblo.

«Necesitamos inversiones que generen empleo y recursos ante al cierre de Almaraz» Paloma López | Alcaldesa de Saucedilla

«En estas hectáreas hay una decena de huertos pero no todos están ocupados y ya hemos mantenido contactos con los propietarios para permutar el terreno», explica a este diario la alcaldesa de Saucedilla, Paloma López.

Una vez el acuerdo con los propietarios esté firmado, el Ayuntamiento iniciará la tramitación ante la Junta de Extremadura para modificar la calificación que hoy tiene ese terreno para que pueda albergar el centro de tecnificación de fútbol. «Pero los propietarios de los huertos podrán continuar haciendo uso de los mismos hasta que la recalificación sea aprobada», añade la regidora municipal.

Además del uso gratuito de las 20 hectáreas, la subvención de 351.500 euros de recursos propios se hace con cargo al presupuesto de este año y, según explica Paloma López, se emplearán en que la fundación «desarrolle actividades culturales y deportivas en favor del pueblo, que ya ha comenzado a hacer, y también para la difusión y promoción del futuro parque de fútbol».

Según el citado convenio, el Ayuntamiento irá abonando las facturas que presente la Fundación Willow «que justifiquen la realización de las actividades». Estas también tendrán un carácter formativo en algunos casos «para preparar a vecinos de Saucedilla en perfiles laborales que se necesitarán en el parque», destaca Víctor Hernández Montes, asesor jurídico de la Fundación Willow.

También aclara, al igual que Paloma López, que la subvención concedida por el Ayuntamiento no se destinará a la construcción del parque tecnológico de fútbol, «que se llevará a cabo con capital privado, porque ya hay muchos inversores interesados en este proyecto», afirma Hernández Montes. «El Ayuntamiento se ocupará de tramitar la calificación urbanística para que el terreno pueda utilizarse para este uso, pero la construcción correrá a cargo de la fundación», ahonda la primera edil de Saucedilla.

El coste total de la inversión privada no está aún cerrado. Cuando los promotores presentaron el proyecto el pasado marzo en Plasencia, detallaron que el parque tecnológico de fútbol, además de la innovadora maquinaria de tecnificación, incluía piscinas, un hotel de cinco estrellas, zona comercial, albergue y restaurantes.

Una alternativa a la central

Entonces cifraron la inversión en 88 millones, señalaron que la previsión era que el parque abriera en diciembre de 2022, que recibiera un millón de visitantes al año y que generara 450 puestos de trabajo. Empleos que se sumarían a los 24 que se crearían en Plasencia, donde estaba previsto abrir una fábrica en la que se haría la maquinaria innovadora destinada al entrenamiento y perfeccionamiento del fútbol.

De momento la puesta en marcha de esta fábrica está paralizada y Paloma López asegura que «el proyecto que se presentó entonces no es el que se hará realidad». Explica que la fundación está trabajando para hacerlo más viable, que cuando esté ultimado se presentará a los vecinos del pueblo y, según Víctor Hernández, la previsión ahora es crear unos 250 puestos de trabajo directos.

«Tenemos dudas sobre si finalmente será posible o no este parque de fútbol, pero hemos decidido seguir adelante con la concesión de la subvención y la cesión del uso del terreno porque no queremos arrepentirnos en el futuro, no queremos rechazar el proyecto y que después se haga realidad en otro lugar», reconoce la alcaldesa de Saucedilla. «Se trata de una inversión privada muy importante, que generará empleo y recursos económicos que necesitaremos en el pueblo y en la comarca cuando se cierre la central nuclear de Almaraz; por eso lo vamos a intentar», zanja Paloma López.