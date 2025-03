Sanitarios del hospital moralo piden «menos jefes y más profesionales»

MIGUEL ÁNGEL MARCOS NAVALMORAL DE LA MATA. Viernes, 8 de julio 2022, 10:31 Comenta Compartir

Al grito de «¡Menos jefes, más profesionales!», una treintena de sanitarios del hospital Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata, se concentraron ayer a las puertas del servicio de Urgencias para protestar por la situación del centro, que es «insostenible», a juicio de la Federación de Sanidad de CC OO de Extremadura, convocante de la movilización.

De hecho no es la primera que se ha convocado, puesto que han sido varias las movilizaciones realizadas en los últimos meses para denunciar la mala gestión que cree que vienen haciendo los equipos directivos hacia el personal y los servicios que se prestan, que se traduce en una peor atención.

De ahí las reivindicaciones que les llevaron ayer a concentrarse. La primera, la apertura de la Unidad de Corta Estancia y del hospital de día por las tardes, además de cubrir todas las bajas desde el primer día en todas las categorías y que haya «transparencia» en la contratación.

También es preciso, en opinión de CC OO, la ampliación de la plantilla en las categorías con 'déficit endémico' y que se establezcan refuerzos estables en las plantas donde se necesiten.

Por último, reclaman un «trato correcto» de la Dirección Asistencial y de la Gerencia del Área de Salud a los profesionales del hospital y que haya participación en las decisiones que afectan a la plantilla en sus condiciones de trabajo.

El delegado, José Luis Domínguez, aseguraba a HOY que «se ha demostrado que la gente está disconforme con la situación actual, que es insostenible. Hoy me he pasado por todas las plantas y hay 17 pacientes de Medicina Interna en otras plantas, y en la planta de Corta Estancia, otras 14. Las cuentas no nos salen y es una constante. La gente lo que quiere, en definitiva, es poder trabajar en condiciones». Asimismo anunciaba que van a mantener la presión «hasta que haya cambios. Hasta que esta directiva cese, porque ha demostrado su incapacidad manifiesta para desarrollar actuaciones que solucionen este problema. Como no hay capacidad, creemos que deben cambiar o en su defecto cesarlos. Hay que seguir».