Barandilla y patio escolar recién remozados. A. A.
ALMARAZ

San Andrés comienza el curso con renovadas instalaciones

Eloy García

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Optimizar las instalaciones y garantizar un entorno más seguro y funcional para el alumnado es el objetivo de las actuaciones llevadas a cabo recientemente en el colegio público San Andrés, de Almaraz, entre las que destacan la ampliación del comedor escolar y la reparación del tejado.

De las mismas da cuenta el Ayuntamiento, poniendo de relieve que estas obras «reflejan el compromiso municipal con la educación y el bienestar de la comunidad escolar».

Completan las actuaciones la sustitución de canalones, pintado de la fachada, aulas y puertas interiores, acondicionamiento del patio de recreo, eliminación de baches en el mismo y revisión y mejora de todos los sanitarios.

Por otro lado, se anuncian actividades extraescolares gratuitas, como es el caso del taller de competencias digitales que se desarrollará del 29 de octubre al 17 de diciembre, dirigido a niños de entre 12 y 17 años de edad.

Tanto pedir información como inscribirse puede realizarse en la casa de cultura, o llamando al 927530889 o al 687131567.

