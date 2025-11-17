HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carretera Nacional 521 entre Cáceres y Valencia de Alcántara, al fondo, Salorino. Esperanza Rubio

Salorino estudia llevar a los tribunales el «inaguantable» problema de cobertura móvil e internet

Pablo Cordovilla

Salorino

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:39

El Ayuntamiento de Salorino ha elevado el tono de su protesta contra las empresas de telecomunicaciones ante lo que considera un suministro deficiente y continuos fallos en la cobertura móvil y el servicio de internet, una problemática que afecta al municipio y a gran parte de la comarca de Sierra de San Pedro desde hace meses.

Según un comunicado municipal, los vecinos y negocios de Salorino vienen sufriendo «continuos cortes y microcortes» que dificultan, y en ocasiones hacen «imposible, la comunicación entre personas, la actividad comercial y cualquier acción que requiera de conexión telemática».

La institución local señala directamente a las operadoras, responsabilizándolas de no mantener sus infraestructuras y sistemas al día para garantizar un servicio correcto. «Es evidente que no están haciendo su trabajo correctamente», afirma el comunicado.

A pesar de que el consistorio ha estado trasladando su malestar y exigiendo soluciones a las empresas, la persistencia del problema ha obligado al gobierno municipal a «dar un paso más» en sus acciones.

El Ayuntamiento de Salorino ha anunciado que, aunque la solución del problema escapa a las competencias municipales, está estudiando la posibilidad de interponer reclamaciones judiciales contra las operadoras. Además, se ha comprometido a elevar la problemática a la Junta de Extremadura en busca de una intervención por parte de las administraciones superiores.

El comunicado concluye asegurando que, a pesar de las limitaciones competenciales, el Ayuntamiento «va a hacer cuanto sea posible para darlo solución», reconociendo el grave perjuicio que la falta de conectividad está causando en la vida diaria de sus ciudadanos.

