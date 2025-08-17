Sale a licitación los festejos taurinos de las fiestas de Trujillo

Javier Sánchez Pablos Domingo, 17 de agosto 2025, 15:31 Comenta Compartir

La concejalía de Festejos de Trujillo continúa trabajando en la organización de la programación festiva en honor a la Virgen de la Victoria. Uno de los últimos trámites que se han realizado ha sido sacar a licitación los festejos taurinos. La intención es contar con una empresa para la organización, gestión y ejecución del conjunto de estos festejos. El presupuesto base de licitación es de 22.000 euros.

Ahora, las entidades que lo deseen tienen de plazo hasta el 27 de agosto para presentar sus propuestas. Una de las agrupaciones que lleva tiempo trabajando para poder organizar estas capeas es la Asociación Encierros Carnavales Plaza Mayor. Por ello, a través de su empresa habitual, tiene la intención de presentarse a este concurso.

El pliego de condiciones recuerda que estos festejos taurinos «se configuran como una manifestación de interés público, con gran arraigo popular y profundas raíces históricas en el municipio». De igual modo, se indica que se pretende mantener y potenciar esta tradición.