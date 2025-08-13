El sábado vuelve el Carnaval del Verano a Alcántara

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:07 Comenta Compartir

J. R N. Vuelve el Carnaval del Verano a Alcántara y será este próximo sábado en el Conventual de San Benito. Las inscripciones se han podido realizar en el Ayuntamiento y el recorrido será por la avenida Mérida, calle Paseo Alto, Plaza Portugal, Arco de la Concepción, calle Llanada, calle Chapatal, y finalizando en el Conventual de San Benito.