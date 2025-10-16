Este sábado Coria se engalana de rosa

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Se están preparando las diferentes iniciativas que se llevarán a cabo en Coria con motivo del Día Internacional del Cáncer de mama, que se conmemora cada 19 de octubre. En esta ocasión, la X Marcha Rosa se celebrará este próximo sábado a las 17.30 horas, con salida y llegada a la plaza de la Solidaridad junto a la casa de cultura, contando con el mismo itinerario que en ediciones pasadas. Sobre la venta de artículos, desde AOEX Coria explican que para la ocasión, el catálogo cuenta con camisetas, pulseras, pañuelos, llaveros y pulseras de tela.