El sábado se celebra la ruta nocturna BTT Xálima
J. R. N.
Lunes, 18 de agosto 2025, 14:54
La ruta nocturna BTT Xálima se celebrará el próximo sábado 23 de agosto a las 20.30 horas con salida y llegada a piscina municipal. Para poder participar se tiene que confirmar la asistencia en el teléfono 675 762 333. Será obligatorio asistir con casco y luces, con una ruta apta para todos los niveles.
