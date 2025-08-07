El sábado habrá una cata de seis vinos con jamón en Salorino

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:29 Comenta Compartir

J. R. N. Salorino acogerá este sábado su tradicional cata de vino, que tendrá lugar a las 21.30 horas en el Espacio Cultural Victoria. Contará con una selección de seis caldos de Bodegas Alvear acompañados de jamón de Dehesa de Solana. Costará 17 euros y las inscripciones se pueden realizar en el Centro de Recepción de Visitantes o en el teléfono 669 720 869.