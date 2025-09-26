Las rutas senderistas y puntos de interés de Deleitosa cuentan con nueva señalización

Eloy García Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La población y su entorno cuentan ya con la nueva señalización de rutas senderistas y otros enclaves de interés vinculados al Geoparque Mundial UNESCO de Villuercas Ibores Jara. Además, tal y como informan desde el propio Ayuntamiento de Deleitosa, en breve se acometerán nuevas mejoras.

Entre estas, explican, la incorporación de nuevos paneles explicativos y la sustitución de aquellos que se encuentren deteriorados, así como la limpieza y desbroce de estos itinerarios, que en este caso se llevarán a cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Volviendo con la nueva señalización ya instalada, se trata de las rutas y enclaves de Garganta, Ermita, Solana, Umbría, Bohonales y Sierra de la Breña, además de los puntos de observación.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento informan de que se están reubicando las papeleras que meses atrás se retiraron de la plazuela y otras vías para la instalación de otras nuevas, dando una segunda vida a estos elementos.

«Las estamos reubicando en lugares más cómodos, estratégicos y útiles, para hacer un mejor uso de ellas y contribuir a mantener nuestras calles más limpias. Cada papelera es una invitación a cuidar de nuestro entorno», concluyen.