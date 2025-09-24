La Ruta Hervás-Baños-Béjar tendrá lugar el 12 de octubre

J. R. N.G. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La XI Ruta Trajano Hervás-Baños-Béjar se llevará a cabo el domingo 12 octubre con salida desde la estación de autobuses de Hervás a las 9.00 horas, y el regreso en la estación de autobuses de Béjar a las 15.30 horas. El recorrido tendrá una distancia total de 21 kilómetros aproximadamente, saliendo de Hervás, por Barrio Judío, Camino del Mediano, Baños de Montemayor, Calzada Romana, Vía Verde, Estación de Puerto de Béjar, La Malena, Calzada de Béjar y llegada a la poblacion salmantina de Béjar. El precio sera de ocho euros e incluye transporte, avituallamiento y seguro, siendo la fecha límite de inscripción el día 8 de octubre.

Inscripciones

Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina de Turismo de Baños de Montemayor, en el teléfono 606 379 577, y en el e-mail: turismobañosdemontemayor@hotmail.com, en la Oficina de Turismo de Béjar, en el teléfono 923 403 005, y en el e-mail: infoturismo@aytobejar.com, o en la Oficina de Turismo de Hervás, en el teléfono 927 473 618, y en el e-mail: oficinaturismo@hervas.es.