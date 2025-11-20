La Ruta del Emperador, a pie y a caballo, se celebrará el 7 y el 14 de febrero

Eloy García Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ya se conocen las fechas en las que se celebrará la vigésimo séptima edición de la multitudinaria Ruta del Emperador. La senderista tendrá lugar el 7 de febrero, mientras que la ecuestre será el 14 del mismo mes, en ambos casos uniendo las poblaciones de Jarandilla y Cuacos.

Así se informa desde la asociación para el desarrollo comarcal Adicover, una de las entidades organizadoras de esta cita, que cada año reúne a miles de visitantes en torno a la recreación del que sería el último viaje de Carlos V, cuando en 1.557 partió del castillo de los Condes de Oropesa (actual parador) en dirección al monasterio de Yuste.

El programa completo de actos, que incluirá recreaciones, talleres, mercado renacentista y pasacalles, se dará a conocer en próximas semanas.