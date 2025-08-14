Ruta ciclista en recuerdo de Enrique Paniagua en Barrado
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:43
E. LLORENTE. En diciembre de 2017 fallecía a los 32 años el ciclista barradeño Enrique Paniagua Alonso atropellado por un automóvil y un año más los miembros de Cottobike de Arroyomolinos de la Vera y ciclistas amigos de Barrado se han unido para recordarle con una ruta de 65 kilómetros desde Arroyomolinos de la Vera hasta Barrado.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.