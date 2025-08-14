Ruta ciclista en recuerdo de Enrique Paniagua en Barrado

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:43 Comenta Compartir

E. LLORENTE. En diciembre de 2017 fallecía a los 32 años el ciclista barradeño Enrique Paniagua Alonso atropellado por un automóvil y un año más los miembros de Cottobike de Arroyomolinos de la Vera y ciclistas amigos de Barrado se han unido para recordarle con una ruta de 65 kilómetros desde Arroyomolinos de la Vera hasta Barrado.