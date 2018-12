Rosa María Rodríguez expone óleos en el Museo del Pimentón de Jaraíz de la Vera

Hasta finales de diciembre, Rosa María Rodríguez Jiménez, natural de Jaraíz de la Vera, pero residente en Navalmoral de la Mata, expone óleos en el Museo del Pimentón. Se trata de una cuelga formada por una veintena de cuadros, en diferentes formatos, de 150 x 100 y 40 x 50 centímetros.

La mayoría son reproducciones de grandes creaciones de Goya, Velázquez, Gouguin, Coustable y otros conocidos artistas. «Aunque el estilo que me gusta es el realista, sin embargo, suelo imitar a los grandes pintores, algunos de cuyos cuadros forman parte de la exposición», explica. «Habitualmente suelo pintar paisajes de mi comarca, La Vera. En la actualidad me dedico al retrato. Los he hecho a mi madre, mis hijos y mi marido», desvela. Se confiesa autodidacta, pero de vez en cuando se apunta algún para ampliar sus conocimientos.

«Pinto desde hace aproximadamente veinte años y esta es la primera vez que expongo en solitario», asegura.

La exposición se puede visitar de martes a sábado, de 9.30 a 14.30 horas y de 16 a 18 horas; y los domingos y festivos, de 9.30 a 14.30 horas.