Rodríguez Ibarra asistirá al encuentro 'Legado de Linex' sobre software libre

El Museo de Historia de la Computación de Majadas acogerá el sábado un evento dirigido a la comunidad del software libre, bajo el título 'Legado ... de Linex', que contará con la presencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por ser uno de «los protagonistas que concibieron gnuLinEx».

Además del que fuera presidente de la Junta entre 1983 y 2007, también intervendrán el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (1999-2008), Carlos Castro; Luis Casas, de Fundecyt, y varios programadores.

Desde el museo explican que se trata de «un encuentro imprescindible para entusiastas, desarrolladores, estudiantes, profesionales IT y curiosos del mundo Linux y el software de código abierto».

La entrada al museo para invitados al evento dará comienzo a las diez de la mañana, mientras que el resto de visitantes puede reservar una visita guiada a las nueve y media y cuatro y media de la tarde, limitadas a 60 personas y con un precio de diez euros. Más información en la web www.museohc.com.