Roban por segunda vez en la iglesa de San Mateo de Logrosán Estado de la sacristía tras el paso de los ladrones. :: b. c. BONIFACIO CANO Lunes, 14 enero 2019, 08:20

Una vez más tenemos que lamentar otro atentado contra la iglesia parroquial de San Mateo de Logrosán. Esta vez, al parecer, los ladrones entraron por la puerta trasera dejándola en un estado lamentable, al abrirla a golpes y haciendo palanca.

Algunos vecinos, entre las 3.30 y las 4.00 de la madrugada del viernes 12, escucharon algunos golpes pero nunca imaginaron que venían de la iglesia. Según el párroco, José Manuel Rubio, al entrar en la iglesia notó que por la puerta trasera entraba una cierta claridad y al acercarse vio el estado en el que se encontraba. Inmediatamente se acercó a los lampararios y comprobó que habían sido forzados. De ahí lo que se llevaron era calderilla, ya que al parecer el día anterior lo había recogido. Su sorpresa fue al llegar a la sacristía y ver el estado en la que la dejaron.

Ya en mayo de 2018 la iglesia sufrió otro robo e incluso con más destrozo que el del pasado viernes de madrugada. En aquella ocasión, los ladrones accedieron al templo por la puerta delantera principal, que dejaron destrozada e incluso hicieron mucho más daño en lampararios y la sacristía, según comenta el párroco, quien no parece haber echado en falta nada de valor ni en la iglesia ni en la sacristía. «Inmediatamente me fui a la ermita, ya que la otra vez sufrió un importante robo. Se llevaron los pendientes de la Virgen y calderilla del lamparario. «Por fortuna, esta vez no ha habido novedad en la ermita, solo en la iglesia», comentó el párroco.

La puerta trasera de la iglesia habrá que desmontarla para arreglarla debido al mal estado en que la han dejado. No se ha puesto denuncia por el caso, ya que el municipio carece de cuartel de la Guardia Civil.