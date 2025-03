Roban la máquina expendedora de lotería de Navidad de un bar de Navalmoral El dueño de La Barrika ha interpuesto una denuncia sobre la fracción y serie de los décimos que se han llevado y, según explica en redes, no lo podrán cobrar

Miguel Ángel Marcos Navalmoral de la Mata Jueves, 23 de noviembre 2023 | Actualizado 24/11/2023 11:48h. Comenta Compartir

«Estos son los hijos de puta que han entrado, si alguien conoce las ropas o las maneras de comportarse, por favor, póngase en contacto con la Guardia Civil, porque si me entero yo... ¡mejor no!». Así lo ha escrito en las redes sociales Antonio Mariscal, gerente del conocido café bar La Barrika, de Navalmoral de la Mata, al difundir unos segundos de un vídeo del robo que sufrió días atrás el establecimiento que regenta.

Mariscal explica que el día 16, a las 2 de la madrugada, se produjo un robo en el que «en dos minutos rompieron la centralita de la alarma y se llevaron la máquina expendedora de lotería de Navidad».

Sin validez

El dueño de La Barrika especifica los pasos que ha dado para que los décimos robados no tengan validez.

«Después de solucionar el problema y poner una denuncia, pongo en conocimiento de que todo el que compre el número 30742 fuera de la administración o fuera de mi casa, no cobraría el premio si tocara. Hay una denuncia sobre la fracción y serie de los décimos que se han llevado y si toca, la administración no va a pagar un duro porque consta como robado. Así pues, el que compre ese número suelto, con o sin recargo, no podrá cobrar el premio«, detalla en redes sociales.