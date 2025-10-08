Rinden un nuevo homenaje al cartógrafo y explorador Alonso Álvarez de Pineda
Eloy García
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
Nuevo homenaje el que recibirá el domingo Alonso Álvarez de Pineda, ilustre vecino de Aldeacentenera, que fue uno de los grandes exploradores de nuestra historia, ... consagrándose como distinguido navegante y cartógrafo del Nuevo Mundo.
A los 20 años se marchó para explorar tierras desconocidas, tomando rumbo a Sevilla, de donde zarpó al nuevo continente. A los 25 años ya comandaba una de las mayores expediciones del momento, con 4 barcos y 270 hombres.
Precisamente coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el Ayuntamiento convoca a vecinos y visitantes en torno a la estatua dedicada a su memoria, instalada este verano en la calle Libertad, con motivo de celebrar la inauguración oficial de este enclave.
Será a partir de la una menos cuarto de la tarde cuando se sucedan las intervenciones del alcalde, Francisco Muñoz; el historiador, investigador y profesor Sigfrido Vázquez; Javier Valmorisco, estudiante de Historia, y el creador de la escultura, Manuel Prieto. El acto finalizará con un vino de honor para todos los asistentes.
