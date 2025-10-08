Rinden un nuevo homenaje al cartógrafo y explorador Alonso Álvarez de Pineda

Nuevo homenaje el que recibirá el domingo Alonso Álvarez de Pineda, ilustre vecino de Aldeacentenera, que fue uno de los grandes exploradores de nuestra historia, ... consagrándose como distinguido navegante y cartógrafo del Nuevo Mundo.

A los 20 años se marchó para explorar tierras desconocidas, tomando rumbo a Sevilla, de donde zarpó al nuevo continente. A los 25 años ya comandaba una de las mayores expediciones del momento, con 4 barcos y 270 hombres.

Precisamente coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el Ayuntamiento convoca a vecinos y visitantes en torno a la estatua dedicada a su memoria, instalada este verano en la calle Libertad, con motivo de celebrar la inauguración oficial de este enclave.

Será a partir de la una menos cuarto de la tarde cuando se sucedan las intervenciones del alcalde, Francisco Muñoz; el historiador, investigador y profesor Sigfrido Vázquez; Javier Valmorisco, estudiante de Historia, y el creador de la escultura, Manuel Prieto. El acto finalizará con un vino de honor para todos los asistentes.