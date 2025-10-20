Reunión en Valencia de Alcántara para tratar la Navidad y el Carnaval
J. R. N
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
La reunión para coordinar la próximas fiestas de Navidad y Carnaval en Valencia de Alcántara se celebrará hoy a las 19.00 horas en la ... Sala de Reuniones de la entreplanta de la Casa de la Cultura. Se ruega que acuda una persona por barrio, asociación o peña de Carnaval que estén interesados en participar.
