Integrantes de la corporación municipal. J. S. P.
TRUJILLO

Habrá reunión para intentar reabrir el aula de bebes

Javier Sánchez Pablos

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Gobierno y oposición se reunirán esta semana para intentar buscar una solución para poder abrir de nuevo el aula de bebes de las escuelas infantiles de la localidad. Así se acordó en el último pleno, tras presentar la portavoz socialista, Manuela Ortega, una moción urgente con el fin de que se vuelva a poner en funcionamiento esta prestación.

Se trataba de «acordar la apertura inmediata del aula de bebés (0-1 años) con efectos del 1 de enero de 2026, en cumplimiento del Decreto 98/2022, debiendo incluirse el coste correspondiente en el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2026», explicó.

Ante el planteamiento del PSOE, la alcaldesa, Inés Rubio, insistió en que se necesita buscar la viabilidad del servicio. Asimismo, recordó que ya se presentó una moción anteriormente en la misma línea y se emitió un informe desfavorable. Al final, los socialistas accedieron a retirar la propuesta si existe esa reunión para buscar una solución, como así se comprometió la mandataria trujillana.

