Restricciones de agua desde el miércoles en el extrarradio de Losar de la Vera El agotamiento de la garganta y consumos desproporcionados obligaron a restringir el abastecimiento a dos horas diarias

Eloy García Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Restricciones sin precedentes en el suministro de agua potable de Losar de la Vera, debido al agotamiento del cauce de la garganta Vadillo, de la que se nutren los depósitos municipales.

El miércoles comenzaron los cortes, limitándose el suministro a dos horas diarias, si bien el suministro se restableció a la jornada siguiente, pero solo en el casco urbano.

El alcalde, Antonio Sánchez, explica la situación tras dos jornadas de tensión, en las que solo consiguieron la recuperación de los depósitos cortando el agua por la noche. «Este corte nocturno de todo el suministro ha conseguido que el depósito estuviera al 83% de su capacidad, frente al 14% de la tarde anterior», explicaba el jueves, por lo que se reestableció el suministro al casco urbano pero no a las zonas diseminadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal del Agua.

Entonces, prosigue Sánchez, se instalaron caudalímetros en el sistema través de técnicos del Consorcio Mas Medio, constatando que los depósitos se recuperaban. «¿A dónde nos lleva esta observación? A que el problema no está en el consumo del pueblo, sino en el extrarradio, donde se dispara en usos que no son de primera necesidad, sino en muchos casos en llenado de piscinas, riego de huertos, riego de césped, etcétera».

De ahí que haya decidido mantener el consumo solo en el casco urbano «para evitar que paguen justos por pecadores».

No obstante, han comenzado a suministrar agua a uno de los ramales que surte al extrarradio, entre una y dos horas diarias, observando en el caudalímetro cómo impacta el consumo de ese ramal en el depósito y si éste es proporcionado para las familias que se abastecen del mismo.

«En función de los resultados, si el consumo no altera el equilibrio del depósito, el suministro se irá extendiendo al resto de ramales de manera paulatina, una vez comprobado el impacto de cada uno de ellos en el consumo global», concluye Sánchez.

Por otro lado, la escasez de caudal en la garganta y las altas temperaturas obligaron al Ayuntamiento a vaciar la piscina natural el lunes, al no poder garantizar la salubridad del agua.

