Rescatan a dos senderistas desorientadas por un «cambio repentino de tiempo» en Montehermoso

Un chubasco intenso desorientó a dos senderistas, que fueron incapaces de retomar el camino de vuelta y tuvieron que ser rescatadas por agentes de la Guardia Civil.

El suceso tuvo lugar este domingo cuando las dos mujeres realizaban una ruta a pie en el término municipal de Montehermoso y el rescate lo protagonizaron agentes del puesto de Caminomorisco.

Lluvia intensa

Las senderistas llamaron a la centralita del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 Extremadura y alertaron que se habían desorientado cuando realizaban «una ruta por la dehesa boyal de la localidad, después de que el cielo se cubriera repentinamente y comenzara a llover de forma intensa», detalla el instituto armado.

El 112 Extremadura movilizó de inmediato el aviso a la Guardia Civil y se trasladó a una patrulla de seguridad ciudadana que prestaba su servicio en una zona próximo.

«Gracias a las coordenadas geográficas que las propias senderistas pudieron facilitar, la patrulla pudo dirigirse con rapidez hacia el punto aproximado donde se encontraban», destaca la Guardia Civil en nota de prensa.

«Difícil acceso»

El operativo de búsqueda se inició alrededor de las 19.00 horas, desplazándose los agentes hacia la ubicación señalada. «Debido a la amplitud del terreno, la presencia de abundante vegetación, matorral y zonas escarpadas, así como al suelo mojado por las lluvias, los agentes hicieron uso de los focos laterales del vehículo y utilizaron señales acústicas para facilitar su localización», sostiene la nota.

Posteriormente, continuaron la batida a pie, empleando linternas y alzando la voz para intentar ser escuchados. En un momento dado, observaron dos haces de luz procedentes de unos matorrales cercanos a una zona ribereña, coincidiendo con las voces de las senderistas, quienes manifestaron encontrarse desorientadas, sin visibilidad y con frío debido a la lluvia, aunque en buen estado general.

Los agentes comprobaron que el lugar donde se hallaban las mujeres era de difícil acceso y se encontraba rodeado de agua, por lo que bordearon la zona buscando un punto más seguro. Finalmente localizaron un sendero que, atravesando un área con menor caudal, permitió llegar hasta ellas.

Una vez aseguradas, las mujeres recibieron prendas de abrigo pertenecientes a la uniformidad oficial de los agentes, ya que presentaban un notable enfriamiento. Posteriormente, fueron trasladadas en el vehículo oficial hasta sus respectivos domicilios, sin que presentaran lesión alguna.

La Guardia Civil recuerda la importancia de «planificar adecuadamente las rutas de senderismo, consultar la previsión meteorológica, llevar ropa adecuada, así como dispositivos de iluminación y orientación suficientes, especialmente en épocas inestables», reseña.