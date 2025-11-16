Rescatado un conductor que quedó atrapado tras volcar su vehículo en Losar de la Vera

R.H. Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:36 | Actualizado 18:53h. Comenta Compartir

Un hombre de 54 años ha resultado herido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la EX-203, entre los puntos kilométricos 62 y 61, en el término municipal de Losar de la Vera (Cáceres). El vehículo en el que viajaba ha volcado, quedando el ocupante atrapado en su interior, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El aviso se recibió a las 14.22 horas y alertaba del vuelco y la presencia del conductor atrapado. Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 8-1), efectivos del SEPEI de Cáceres, agentes de la Guardia Civil de Tráfico (COTA) y personal de Mantenimiento de Carreteras de la Junta.

Los bomberos trabajaron en el rescate del hombre. Una vez liberado y asistido por los sanitarios, fue trasladado en estado menos grave al Hospital Campo Arañuelo, donde ha ingresado con policontusiones.

Temas

Losar de la Vera