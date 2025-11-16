HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos

Rescatado un conductor que quedó atrapado tras volcar su vehículo en Losar de la Vera

El hombre, de 54 años, fue trasladado al Hospital Campo Arañuelo

R.H.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:36

Un hombre de 54 años ha resultado herido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la EX-203, entre los puntos kilométricos 62 y 61, en el término municipal de Losar de la Vera (Cáceres). El vehículo en el que viajaba ha volcado, quedando el ocupante atrapado en su interior, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El aviso se recibió a las 14.22 horas y alertaba del vuelco y la presencia del conductor atrapado. Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 8-1), efectivos del SEPEI de Cáceres, agentes de la Guardia Civil de Tráfico (COTA) y personal de Mantenimiento de Carreteras de la Junta.

Los bomberos trabajaron en el rescate del hombre. Una vez liberado y asistido por los sanitarios, fue trasladado en estado menos grave al Hospital Campo Arañuelo, donde ha ingresado con policontusiones.

