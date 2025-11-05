Se representa la obra 'De la vida y del querer' en Aliseda
J.R.N.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00
El 14 de noviembre a las 19.00 horas la Casa de Cultura se llenará de música y talento con la representación del espectáculo ... musical 'De la vida y del querer', que forma parte del programa 'Nuestro teatro', impulsado por la Diputación, y llega de la mano de la compañía La Barraca dirigida por Jesús Custodio.
