Reparten ceniceros biodegradables entre los bañistas de la garganta de Alardos

Eloy García Jueves, 7 de agosto 2025, 08:30

Prosigue la campaña impulsada por el Ayuntamiento de Madrigal para mantener el entorno de la garganta Alardos limpio, y en especial «libre de colillas».

De ahí el reparto de ceniceros realizados en material biodegradable que está llevando a cabo entre los bañistas, instando a los visitantes a que colaboren en el cuidado del entorno. «Disfruta de la naturaleza y ayúdanos a proteger uno de los rincones más bellos de Madrigal de la Vera», solicitan.

Los interesados pueden recoger su cenicero en el acceso a esta popular zona de baño natural, donde también se ubican zonas de aparcamiento, baño y servicios para visitantes, infraestructuras enfocadas también al cuidado y respeto de este entorno.

Tras hacer uso del mismo, explican, deberán cerrarlo (tiene forma de sobre) y depositarlo en el contenedor de basura adecuado.

«Así, todos los que lleguen al paraje natural podrán recoger su cenicero y contribuir desde el principio a un entorno más limpio», concluyen.