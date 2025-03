Reorganizan los cribados en el hospital Campo Arañuelo de Navalmoral para evitar las largas esperas

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 28 de diciembre 2021, 07:52 Comenta Compartir

El gerente del Área de Salud de Navalmoral, Javier Godoy, anunció a primera hora de la tarde de ayer varias medidas para tratar de disminuir las colas que se vienen produciendo en los últimos días en el hospital Campo Arañuelo en la pruebas de cribado para detectar la presencia de covid-19. Pero también para poner fin a las críticas que se han hecho en las redes sociales por las horas de espera de quienes las han padecido.

En su intervención pide «comprensión y colaboración», pero también que no se haga un mal uso del sistema sanitario. Por ejemplo por parte de aquellas personas que acuden cada poco tiempo a hacerse las pruebas, contribuyendo a que se origine ese tapón.

Según explica el gerente, su mensaje a los ciudadanos de la zona tiene la intención de «mejorar los tiempos de espera para la realización de los estudios de contactos de casos o de cribado poblacional. Como saben se está produciendo una masiva presencia de gente a realizarse estudios de cribado. Esos estudios tienen el objetivo de saber qué tasa de incidencia tenemos en nuestra área. No es una herramienta para protegerse de posibles contactos. Además, tampoco podemos entender cómo algunas personas están viniendo cada muy pocos días a hacerse el estudio».

Para reducir en lo posible esas desmesuradas esperas, a partir de hoy la asistencia a los contactos estrechos de personas que han sido positivo será de 08.30 h. a 12,30 h., con el volante de sus rastreadores o de su médico correspondiente. «Preferentemente convivientes de positivos», aclara Godoy.

En lo que se refiere a los cribados de personas que crean que han estado con posibles contagiados sin medidas de protección –más de 15 minutos a menos de metro y medio– se realizarán por las tardes de 15.00 h. a 19.00 h. Y aquí es suficiente con llevar la tarjeta sanitaria y el DNI.

Inicialmente se establecerá un número límite de no más de 200 citas no programadas, aunque si se comprobase que el procedimiento no es operativo anuncia que se abriría una agenda para auto citas «y cada cual pueda elegir el momento más oportuno para venir».

Todo esto es independiente de la población que está citada para la vacunación, «que seguirá el ritmo que corresponda al protocolo que marquen las autoridades. Dentro de una semana será el colectivo de 50 a 59 años, en jornada de mañana y tarde», añade el gerente del Área de Salud.

Para terminar, Javier Godoy insiste en pedir a los usuarios que entiendan que la realización de test «no puede ser un mecanismo de prevención. Porque si no se aplican el resto de las medidas, como la distancia o la mascarilla, no servirá para nada. Esta situación la tenemos que revertir entre todos», afirma.

Calendario de vacunación

En cuanto al calendario de vacunación de la dosis de recuerdo, a partir del lunes están citados los nacidos entre 1962 y 1966 que se inocularon con Pfizer hace más de seis meses o con AstraZeneca o Janssen hace más de tres, con acceso por la puerta sur, en las traseras del hospital.

Cada día será un año -menos el 6 por ser festivo– y siempre del 1 de enero al 30 de junio por la mañana (08.30 h. a 12.30 h.) y del 1 de julio al 31 de diciembre por la tarde (15.30 h. a 19.00 h.).