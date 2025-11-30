La renovación del DNI en Moraleja, dos días al mes

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. El equipo móvil de renovación del DNI de la Policía Nacional establecerá una periodicidad fija de dos días al mes en la localidad cacereña de Moraleja, donde estará en horario de 8.00 a 15.00 horas. El servicio se prestará en el centro de exposiciones Nave del Trigo, ubicado en la avenida Lusitania, y se debe solicitar cita previa en el ayuntamiento. El documento renovado se podrá recoger en el mismo momento. Además, se amplían los servicios y se podrá proceder a la actualización de los certificados del DNI electrónico.