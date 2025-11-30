HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre se atrinchera durante horas en su vivienda de Cilleros
MORALEJA

La renovación del DNI en Moraleja, dos días al mes

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. R. N. El equipo móvil de renovación del DNI de la Policía Nacional establecerá una periodicidad fija de dos días al mes en la localidad cacereña de Moraleja, donde estará en horario de 8.00 a 15.00 horas. El servicio se prestará en el centro de exposiciones Nave del Trigo, ubicado en la avenida Lusitania, y se debe solicitar cita previa en el ayuntamiento. El documento renovado se podrá recoger en el mismo momento. Además, se amplían los servicios y se podrá proceder a la actualización de los certificados del DNI electrónico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras chocar con una señal de la avenida de Elvas
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  7. 7

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  8. 8

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  9. 9

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  10. 10 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La renovación del DNI en Moraleja, dos días al mes