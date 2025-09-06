Rehabilitan el firme en la carretera CC-324

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La Diputación Provincial de Cáceres ejecuta las obras de rehabilitación estructural del firme en la carretera CC-324, que une Cáceres con Casar de Cáceres, en el tramo del punto kilométrico 2+200 al punto 5+833. Se refuerza el firme con cinco centímetros de nueva capa de rodadura y un presupuesto adjudicado de 252.650 euros.