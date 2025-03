Los regadíos históricos piden un trato diferencial para subsistir

ELOY GARCÍA Domingo, 16 de octubre 2022, 09:11 Comenta Compartir

Un trato diferencial atendiendo a sus peculiaridades, que permita acceder a ayudas y subvenciones en igualdad de condiciones que cualquier comunidad de regantes. Este es, 'grosso modo', el resumen de la solicitud de siete Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales a la presidenta de la Asamblea de Extremadura y a los grupos parlamentarios.

Lo hacen a través de un escrito dirigido a Blanca Martín, suscrito por las comunidades de Aldeanueva de la Vera, Villanueva de la Vera, Talaveruela, Guijo de Santa Bárbara, Casas del Monte, Grimaldo y Aldeanueva del Camino, desde donde semanas atrás ya anunciaron medidas de este tipo de cara a garantizar su viabilidad, que revierta, a su vez, en el mantenimiento del ecosistema de estas zonas de montaña y a fijar población en el medio rural.

En el citado escrito ponen de manifiesto la dificultad en acceder a las ayudas y subvenciones oficiales, al tratarse de comunidades muy modestas, con pocos medios y compuestas en su mayor parte por personas de avanzada edad.

De ahí que soliciten a la administración que se establezcan canales de comunicación para el intercambio de información y «que comprendan que sin ayuda la viabilidad de nuestras pequeñas comunidades de regantes está comprometida a corto o medio plazo».

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones se encuentran que se las tenga en cuenta a la hora de definir el destino de las ayudas (no solo para obra nueva), la creación de formas alternativas de almacenar agua, flexibilidad de plazos y requisitos en la documentación a aportar o revisar la obligatoriedad de instalar aforadores de agua en las acequias de montaña.

Para concluir, insisten en la necesidad de que se tengan en cuenta sus reivindicaciones a fin de no desaparecer, asegurando que la Junta de Extremadura «desconoce absolutamente nuestra realidad y necesidades, por lo que no sabe cómo ayudarnos», y la Confederación Hidrográfica del Tajo no hace más que «poner palos en las ruedas para que no progresemos y desaparezcamos».