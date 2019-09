Redondo quiere hacer mejoras en el Mercado Regional de Ganados de Trujillo para que acoja otras actividades Redondo, con el resto de compañeros, en el Mercado Regional. / CEDIDA Es una de sus apuestas, tras ser nombrado presidente de la Institución Ferial JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Domingo, 22 septiembre 2019, 11:03

La intención es mejorar las instalaciones del Mercado Regional de Ganados, sede de la Institución Ferial (FEREX) de Trujillo tanto para los usuarios ganaderos, como para otro tipo de actividades. «No se puede tener unas instalaciones de esa magnitud, con el costo que tienen, y que se utilicen solo unos días. Hay que intentar optimizar los recursos y para optimizarlos, hay que invertir en esos recursos».

Así lo señaló el pasado viernes el alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, tras ser nombrado nuevo presidente de FEREX (entidad que organiza la Feria del Queso y la Agroganadera). La elección tuvo lugar en la reunión de la nueva junta rectora de esta organización, formada por representantes del Ayuntamiento, de las diputaciones de Cáceres y de Badajoz y de la Junta. Entre otros, asistieron el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, así como el diputado de Reto Demográfico y Desarrollo Sostenible, Álvaro Sánchez, además de José Antonio Redondo y del concejal Enrique Borrega.

Redondo considera que en los últimos años no se ha invertido «prácticamente nada», ni en mejoras, ni en el mantenimiento de la infraestructura. Apunta que, entre otras actuaciones, hay que revisar las naves, al menos, su techumbre, así como los sistemas de acceso. Resalta la importancia, igualmente, de ofrecer unas dependencias para que los usuarios se sientan cómodos.

No obstante, indica que no dará tiempo hacer grandes cambios para la Feria Agroganadera, que será a mediados de noviembre. Sobre esta muestra, sostiene que se quiere recuperar a la ganadería equina. Entre otras acciones, la idea es dar cabida a los pequeños ganaderos de la comarca, que poseen unas cuantas yeguas. «No tenemos mucho tiempo, pero pondremos todo el esfuerzo en nuestra feria, a la que tanto hemos querido», añade al respecto.

Redondo considera, asimismo, que la Feria del Queso necesita una reestructuración y adaptarse a las nuevas necesidades. «Tiene que ser una feria del sector quesero y del sector ganadero lácteo, además de turística, pero no se debe convertir en otra cosa». Insiste en que el queso no puede ser la excusa de este evento, sino el argumento principal. Para que no se desvirtúe, opina que todos los sectores implicados deben aportar soluciones. Algunas de ellas deben llegar del Consistorio, como puede la seguridad.