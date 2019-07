Redondo, alcalde de Trujillo: «Tenemos un Ayuntamiento insostenible con el modelo actual» José Antonio Redondo, en despacho de la Alcaldía. :: JSP Asegura que los números de la deuda municipal que daba el PP son «una broma de mal gusto» JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 1 julio 2019, 08:13

«Utilizando un eufemismo, es francamente desfavorable». Así califica el alcalde, José Antonio Redondo, la situación económica del Ayuntamiento, tras el paso del anterior Gobierno municipal. De hecho, apunta que cada día se encuentran alguna sorpresa. La última es una factura de unos 100.000 euros. Sobre ese estado, sobre el personal y sobre otras cuestiones, ha hablado el recien reelegido primer edil.

Redondo reconoce que, en estos primeros quince días de legislatura, es complicado hacer un análisis con tan poco tiempo, aunque ya se puede tener una idea. Con cierta ironía, apunta que los números de la deuda municipal que manejaba el PP «es una broma de mal gusto». Aunque todavía no da cifras concretas, detalla que es mucho mayor. Al alcalde le preocupa también los recursos humanos del Ayuntamiento, ya que considera que hay un gran problema de organización.

A estas cuestiones, se suma unos presupuestos prorrogados. «Estamos tan mal que podemos decir que tenemos un Ayuntamiento insostenible con el modelo actual». Recuerda que el 85% del presupuesto va destinado al capítulo 1 y 2, que son personal y gastos de bienes y servicios. Por ello, advierte que si no se cambia esta situación, se va a la intervención.

«Recortes de personal evidentemente tiene que haber», según avanza el primer edilEl alcalde anuncia la realización de una comisión sobre circulación, terrazas e industria

Para Redondo, se necesitan cambios en muchos aspectos, como recortes de gastos innecesarios, modificaciones de pautas de comportamiento e invertir en la gente que lo necesita. Insiste en que «recortes de personal evidentemente tiene que haber». Aunque considera que no se puede crear alarma, tiene claro que hay trabajadores municipales que saben que están en situación irregular.

Por todo ello, avanza que el objetivo más próximo del equipo de Gobierno es llegar con salud al 31 de diciembre. Matiza que la idea es hacer un presupuesto lo antes posible. Sin embargo, «el problema son las dificultades técnicas», apunta.

Ante la situación económica, el nuevo mandatario trujillano anuncia que, desde el Ayuntamiento, solo se llevarán a cabo los compromisos llegados con las fiestas de los distintos núcleos, a la baja. «Las cantidades se han ido negociando y la gente lo ha entendido». También señala que, con poco presupuesto, se diseñarán las fiestas patronales «intentando recuperar su imagen» y hacer un festival de Música, Danza y Teatro digno.

Fuera de estas propuestas, no se hará ningún otro tipo de evento en los próximos meses, al menos, con fondos municipales. Eso sí, abre las puertas a que alguna empresa celebre una actividad, pero «no se va a dar subvención», ni nada que cueste dinero. Matiza que con el anterior equipo de gobierno venían empresas no solo por lo que se sacase en taquilla, sino también porque se daban ayudas económicas.

El primer edil, a preguntas por este diario, también ha hablado de la circulación de la plaza Mayor y la parte antigua. Sobre este aspecto, anuncia la realización de una comisión sobre circulación, terrazas e industria, en la que puedan participar representantes del PSOE y del PP, así como empresarios de la plaza Mayor y de fuera de la plaza, junto a integrantes de colectivos sociales implicados. La idea es sacar un texto de consenso que se pueda cumplir.

Núcleo medieval

Redondo recuerda que existe una normativa de terrazas aprobada pero que no se ha aplicado. También habrá que analizar posibles zonas de estacionamiento para residentes y hacer un estudio para optimizar recursos. Con todo ello, hay que tener en cuenta que la ciudad es un núcleo medieval y moderno, añade.

Una de las cuestiones que se han quedado pendientes de la anterior legislatura es el iGastrolab, también llamado centro para la gastronomía y la hostelería. De hecho, se llegó a acuerdos con la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima para crear un centro culinario con titulaciones oficiales. José Antonio Redondo señala que se concedió una ayuda para esa iniciativa, se gastó y «no sabemos en qué». Matiza que no ve la viabilidad de este proyecto, entre otros motivos, porque el problema no es reformar un edificio, sino mantener la actividad. Ahora, se ha pedido una nueva prórroga de esa ayuda, no tanto para ejecutarlo, sino «para saber lo que hay, porque nadie lo sabe», asevera.

El alcalde también ha avanzado algunas cuestiones del nuevo equipo de Gobierno. Habrá dos liberaciones y media, la mitad del anterior equipo de Gobierno. Eso significará un ahorro de cerca del 60 por ciento en sueldos, apunta. Entre otras figuras, se contará con una concejalía coordinadora de resto, porque «tiene que haber algunas personas que estén más tiempo en el Ayuntamiento que otras», apunta. Añade que es una persona con un alto nivel de delegación a cada edil.