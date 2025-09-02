HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?

Recorrido en Arroyo de la Luz para la donación de médula ósea

J. R. N.

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:59

Arroyo de la Luz acoge un recorrido histórico por los emblemáticos carteles de la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), que se pueden ver en la muestra 'Arte para dar vida 2025' que se expone desde hoy hasta el 24 de septiembre. Uno de los objetivos de ADMO es sensibilizar sobre la donación de médula ósea.

