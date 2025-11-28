HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los premiados posan con el monasterio de Guadalupe de fondo. A. A.
VILLUERCAS IBORES JARA

Reconocen el trabajo de investigación de tres centros educativos

Aprodervi nombra a Alía, Guadalupe y Villar 'Guardianes del patrimonio de los Caminos de Peregrinación'

Eloy García

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

'Guardianes del patrimonio de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe' es el título que la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Villuercas Ibores Jara (Aprodervi) acaba de otorgar a tres centros educativos de la comarca.

Concretamente al CRA La Jara, de Villar del Pedroso; al CEIP Reyes Católicos, de Guadalupe, y al CEIP Reyes de España, de Alía.

Se trata de un reconocimiento que otorgan en colaboración con la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, por su trabajo de investigación y difusión del patrimonio arquitectónico de esta ruta de peregrinación.

Desde Aprodervi, explican que cerca de 80 alumnos y 15 docentes han trabajado, a lo largo de varias semanas, «en la identificación, estudio y difusión de elementos arquitectónicos ligados a los caminos de peregrinación», como son puentes, fuentes, cruces, portalones y otros bienes patrimoniales.

Este proceso de investigación ha contado con la colaboración de personas mayores «y portadoras de la memoria local», centrándose en las iglesias parroquiales de San Pedro y Santa Catalina, de Villar del Pedroso y Alía respectivamente, así como los puentes de Angorrilla y Viaducto de Guadalupe.

Cantorales del Monasterio

Cada grupo escolar, explican, ha elaborado diversos trabajos creativos, tales como dibujos, maquetas, vídeos, carteles o una ilustración con miniaturas «simulando a los cantorales del monasterio, con el fin de divulgar estos elementos patrimoniales a la comunidad y fomentar una nueva mirada hacia su conservación».

La actividad concluyó con un encuentro en Guadalupe, donde los centros participantes presentaron públicamente sus trabajos, recibiendo este distintivo simbólico «por su implicación en la protección y difusión del patrimonio cultural de la región», concluyen.

Te puede interesar

