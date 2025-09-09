Recogida de tickets en la Universidad Popular

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Mañana y el jueves son los dos días en los que las peñas pueden pasar por la Universidad Popular, en horario de 10.00 a 13.00 horas, para recoger sus tickets de cara a la paella, las bebidas que hayan elegido y un obsequio. Todo ello previa aportación de dos euros por participante, destinado a colaborar al desarrollo de este día.