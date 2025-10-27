HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de firmas al subdelegado, en el centro. A. A.
Alía

La recogida de firmas consigue paralizar el cierre del cuartel de Alía

La alcaldesa, Cristina Ramírez, entregó al subdelegado del Gobierno los 2.315 apoyos recogidos en tan solo diez días

Eloy García

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El inminente cierre del cuartel de la Guardia Civil de Alía «queda paralizado», al menos por el momento. Así se lo ha hecho saber el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, a la alcaldesa, Cristina Ramírez, en el encuentro que mantuvieron el jueves.

Del mismo dan cuenta desde el Ayuntamiento, señalando que Ramírez se desplazó recientemente a Cáceres para entregar las 2.315 firmas recogidas en tan solo diez días.

A pesar de no tener concertada una reunión con Garcíam, «el subdelegado tuvo la amabilidad de recibirnos personalmente», comunicando a la alcaldesa la suspensión del cierre, «que están teniendo muy en cuenta la repercusión de nuestro pueblo» y que «la dirección general es plenamente consciente de nuestra situación».

Satisfacción municipal

De ahí la satisfacción de Ramírez, quien agradece a todas las personas que han firmado. No solo a vecinos de Alía, sino de sus pedanías, a «vecinos de otros municipios que nos tendieron la mano y a todos los que, desde lejos, compartieron, difundieron y nos apoyaron».

No obstante, apuntan que la recogida de firmas va a proseguir para defender que la población «no sea incluida en el proyecto de reestructuración que un día pudieran llevar a cabo».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  9. 9 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  10. 10 El SES trata de combatir una plaga de cucarachas en el Hospital de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La recogida de firmas consigue paralizar el cierre del cuartel de Alía

La recogida de firmas consigue paralizar el cierre del cuartel de Alía