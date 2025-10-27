La recogida de firmas consigue paralizar el cierre del cuartel de Alía

Eloy García Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El inminente cierre del cuartel de la Guardia Civil de Alía «queda paralizado», al menos por el momento. Así se lo ha hecho saber el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, a la alcaldesa, Cristina Ramírez, en el encuentro que mantuvieron el jueves.

Del mismo dan cuenta desde el Ayuntamiento, señalando que Ramírez se desplazó recientemente a Cáceres para entregar las 2.315 firmas recogidas en tan solo diez días.

A pesar de no tener concertada una reunión con Garcíam, «el subdelegado tuvo la amabilidad de recibirnos personalmente», comunicando a la alcaldesa la suspensión del cierre, «que están teniendo muy en cuenta la repercusión de nuestro pueblo» y que «la dirección general es plenamente consciente de nuestra situación».

Satisfacción municipal

De ahí la satisfacción de Ramírez, quien agradece a todas las personas que han firmado. No solo a vecinos de Alía, sino de sus pedanías, a «vecinos de otros municipios que nos tendieron la mano y a todos los que, desde lejos, compartieron, difundieron y nos apoyaron».

No obstante, apuntan que la recogida de firmas va a proseguir para defender que la población «no sea incluida en el proyecto de reestructuración que un día pudieran llevar a cabo».

