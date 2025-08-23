HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Voluntarias con lo recogido. CEA

Recogen 3.000 colillas de la garganta Alardos

ELOY GARCÍA.

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:42

El Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste se desplazó, junto a voluntarios, al entorno de la garganta Alardos, de Madrigal, donde recogieron en torno a 3.000 colillas y 10 kilos de todo tipo de residuos. «Aunque es una zona bien gestionada por parte del Ayuntamiento, la escena se repite: cientos de colillas abandonadas entre las rocas y la arena. También, algunos residuos, que son transportados en neveras, mochilas y bolsos», explican.

Para concluir, muestran su agradecimiento a las personas que colaboraron de manera altruista.

